Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що вже була заява від Кирила Буданова, що Росія вийшла на максимум свого виробництва. А один день війни обходиться їй у майже 1 мільярд доларів.

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Чи достатньо в Росії ресурсів

Як наголосив Сазонов, 41 ОМБр, де він служить, воює зараз на Курщині. Якби не північнокорейські снаряди та особовий склад, то росіяни буквально не могли б вже воювати.

Казочки про "нескінченні ресурси" Росії по снарядах і техніці – це казочки. Вони розповідають це, щоб Україна, Європа та США повірили, що Росію неможливо перемогти. Але ми все бачимо. Вони вже навіть САУ з Північної Кореї отримали. Не можуть без цього воювати,

– зазначив Сазонов.

Запас міцності Росії поступово закінчується. Втрати у них великі. Це видно не лише на Курщині, але й на Покровському, Костянтинівському напрямках тощо. На його думку, вони будуть суттєво виснажені вже наприкінці 2025 – на початку 2026 року.

Україні важливо продовжувати триматися. Зараз основна зброя на фронті – це дрони. Важливо, що наша держава може самостійно їх виробляти. Сполучені Штати надають іншу важливо допомогу на кшталт далекобійних ракет, HIMARS, F-16 тощо. Але саме дрони зараз вибивають ворожу піхоту.

У нас є всі шанси вистояти до кінця 2025 року, коли Росія посиплеться. Тоді почнуться реальні нормальні переговори, а не ультиматуми. Будемо дотискати. Не можна Путіну навіть шматочок території давати. У 2014 році думали, що можна віддати Крим і Донбас – і Путін заспокоїться. Тепер він хоче 4 області. Але ніхто йому їх не віддасть,

– підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 11 березня відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Що там відбувалося – читайте на сайті 24 Каналу.