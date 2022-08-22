Не думаю, що це хороша ідея, – Боррель

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, виступив за вибірковий підхід щодо видачі віз громадянам росії до ЄС. Він назвав "візові санкції" спірною пропозицією.

До речі Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз

Одні країни вже вжили певних заходів у цьому плані, інші не збираються їх підтримувати. Не думаю, що це хороша ідея – забороняти в'їзд усім росіянам. Нам потрібно бути більш вибірковими,

– сказав Боррель.

Він уточнив, що російських олігархів не повинні пускати в ЄС. Натомість, як сказав Боррель, є багато росіян, "які хочуть виїхати з країни, і не готові там перебувати в такій ситуації".

Відтак, резюмував Боррель, ЄС не може зачинити двері перед цими росіянами.

У США теж не підтримують введення візових обмежень

Спікер Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США не підтримують введення візових обмежень проти росії, оскільки це б закрило шляхи втечі для російських дисидентів.

США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини,

– цитує Прайса журналіст "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

За словами Прайса, США ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом росії.

Прайс нагадав, що США з 24 лютого запровадили візових обмежень проти майже 5 тисяч осіб у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Що відомо про "візові санкції" проти росії

Президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім громадянам росії. За його словами, заборона на в'їзд змусить росіян змінити думку щодо агресії проти України.

Після цього прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу віз громадянам росії. Естонський уряд ввів низку обмежень для громадян росії. Загалом багатьом категоріям росіян тепер не в'їхати до Естонії.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін теж вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні. Візові обмеження підтримали в Чехії, Латвії та Польщі.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує відповідну заборону. Шольц наголосив на тому, що важливо не ускладнювати життя опонентам кремля.

У Європейській комісії заявили, що не можуть ухвалити рішення про повну заборону віз для громадян росії. Повідомляється, що такий крок можуть вжити самостійно країни ЄС.

Також відмовилася запроваджувати заборону на в'їзд російських туристів Португалія.

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