Члени ЄС повинні самостійно вирішувати візові питання

Про це йдеться у відповіді Європейської комісії на запит фінської газети Helsingin Sanomat. Єврокомісія підкреслює, що такі заходи можуть вживати самостійно держави-члени.

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Відповідно до роз'яснення Єврокомісії, розгляд заявок і видача короткострокових шенгенських віз належить до повноважень держав-членів, які повинні ухвалювати рішення щодо кожної заявки "на індивідуальній основі".

При ухваленні рішення щодо візи, як наголосили у Єврокомісії, має враховуватися те, чи становить заявник загрозу громадському порядку, національній безпеці чи міжнародним відносинам держави.

Натомість візові правила Євросоюзу не передбачають можливість повного припинення видачі віз. У Єврокомісії переконують, що завжди існує група людей, яким повинна надаватися віза. Зокрема, це стосується гуманітарних випадків, членів сімей, журналістів і дисидентів.

Єврокомісія зазначила, що вже ухвалила заходи для ускладнення отримання віз росіян, які працюють на державній службі або в економічному секторі. Зокрема було частково скасовано угоду про спрощене оформлення віз.

До уваги. У росії після першого місяця повномасштабного вторгнення в Україну підтримка владіміра путіна зросла до 83%. Також росіяни відкрито радіють, коли окупанти вбивають мирних українців.

У Фінляндії хочуть заборонити туристичні візи для росіян

У Фінляндії триває дискусія про те, чи варто припинити видавати туристичні візи росіянами, адже вони можуть використовувати їх для в'їзду в інші країни Євросоюзу та оминати санкційний режим.

Фінське МЗС розглядає прийняття меншої кількості візових заявок, що на практиці зменшить і кількість виданих віз.

Натомість Естонія вже готує пропозиції для Євросоюзу, аби припинити видачу віз росіянам. Це хочуть зробити протягом найближчих тижнів. Також естонський уряд обмежив право росіян та білорусів клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії.

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