Про це заявила надзвичайна і повноважна пані посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода". На тлі повномасштабного вторгнення росії у нашу державу, відповідну резолюцію ухвалили у Комітеті Сенату 22 червня, втім рішення ще мають затвердити в адміністрації Білого дому.

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Брінк про визнання США росії державою-спонсором тероризму

За словами Брінк, питання оголошення росії державою-спонсором тероризму наразі активно розглядається – воно потребує ретельного аналізу відповідно до законів Сполучених Штатів Америки.

Ми використовуємо усі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувались для країни, яка є таким спонсором (тероризму – ред. 24 канал). Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати росію до відповідальності відповідно до нашого (американського – ред. 24 канал) законодавства,

– заявила пані посол.

Високопоставлена американська дипломатка наголосила, що Сполучені Штати спільно з партнерами вже запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій проти росії і безумовно продовжуватимуть це робити надалі.

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Нагадаємо, що резолюцію, адресовану держсекретарю США Ентоні Блінкену з закликом визнати росію державою-спонсором тероризму, було зареєстровано у Сенаті ще 10 травня 2022 року. Співавторами документа виступили сенатори від двох домінуючих партій – представник демократів Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

Напередодні необхідність такого рішення підтримала спікерка Палати США Ненсі Пелосі. Вона зауважила, що якщо росії не буде у переліку держав-спонсорів тероризму, то цей список можна просто "порвати і викинути".

До слова, наприкінці червня Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародну спільноту таки визнати росію державою-спонсором тероризму на тлі скоєних нею злочинів проти мирного населення України.

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