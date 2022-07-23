Світ вже реагує на таку нахабність та цинізм. І тут росія прорахувалась, бо через це політики закликають дати нам ще більше зброї.

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Далекобійні ракети для України

Після ударів росії по Одесі старший радник Конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні далекобійні ракети. У соцмережі він висловив свою злість та шок діями агресора.

Настав час для далекобійних систем HIMARS для України. росія завжди бреше. Домовленість з росією гірше за ніщо,

– сказав конгресмен.

Він переконаний, що треба позбутися цієї дивної одержимості "ескалацією" та "Третьою світовою війною".

"путін – у наших мізках. Він утримує нас, але ми не стримуємо його", – обурився Массаро.

Зауважимо, що зернову угоду підписали тільки 22 липня за участі ООН та Туреччини. Сторони взяли на себе зобов'язання забезпечити експорт зерна з українських портів, щоб у світі не було продовольчої кризи.

Удар по Одеському порту

російські загарбники 23 липня ракетами атакували Одесу. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них, на жаль, влучили в Одеський порт, де було зерно для експорту. Ще дві ракети збили сили ППО.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявляв, що Україна, попри удари росіян, все одно готується експортувати це зерно. А в ЗСУ повідомляли, що ворог цілився саме в місце, де було зерно, але не влучив туди, тому з ним все добре.

Г енсек ООН Антоніу Гутерреш засудив такий вчинок. Засудження висловили США, ЄС, Велика Британія та інші. Світ зауважує, що росія відповідальна за продовольчу кризу в світі. Вона вкотре довела, що договори, підписані з нею, нічого не варті.

Дізнайтесь більше про атаку на порт Одеси: дивіться відео