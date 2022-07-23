Україна підписала договір з ООН та Туреччиною щодо розблокування портів для вивезення зерна. Договір з ООН та Туреччиною підписала і росія. Водночас між Україною та Туреччиною договорів не було підписано.

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В договорі було вказано про необхідність безпеки як для кораблів, які здійснюватимуть перевезення продукції, так і решти об'єктів, які для цього використовуватимуться. Водночас про розмінування підходів до портів мова не йшла. Все це заради безпеки України та неможливості нападу росіян з моря.

Та вже на наступний день, 23 липня, росія завдала ракетного удару по порту Одеси. Він один з трьох портів, який мали розблокувати в рамках домовленостей. Окупанти випустили чотири крилаті ракети "Калібр", дві з яких вдалося збити.

При цьому спочатку було повідомлення про те, що удар було завдано саме туди, де зберігалося зерно. Однак згодом в ЗСУ уточнили інформацію – було влучання в насосну станцію, через що виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. В саме сховище зерна влучання не було. Поки не було інформації про те, чи хтось отримав поранення під час цієї ракетної атаки.

Зважаючи, що угоди було підписано за підтримки ООН, там висловили своє незадоволення цим ракетним ударом. Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив такий вчинок. Та вже традиційно для ООН, їх очільника більше цікавило те, що українське зерно потрапило на світові ринки, аніж сам факт порушення росією домовленостей.

"Вчора всі сторони чітко взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутньої продукції на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги, по всьому світу. Повне виконання росією, Україною та Туреччиною є обов’язковим", – йдеться в заяві ООН.

Деталі про ракетний удар по порту Одеси дивіться на відео