Угода про розблокування портів та експорт українського зерна була підписана між Україною, ООН та Туреччиною в п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі. росія також підписала угоду з Туреччиною та ООН. Однак Україна та росія спільні угоди не підписували.

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Високопоставлені представники ООН під час брифінгу заявили, що угода, як очікується, буде повністю реалізована через кілька тижнів і відновить поставки зерна з трьох знову відкритих українських портів до довоєнного рівня в 5 мільйонів тонн на місяць. Мова йде про порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Южний". Українські порти потребують близько 10 днів на підготовку до експорту зерна.

Угода про розблокування експорту українського зерна попередньо діятиме 120 днів. Але її можна буде продовжити.

Після підписання угоди мають бути створення інспекційні групи та спільний координаційний центр. До нього входитимуть представники ООН, України, Туреччини та росії. Під контролем спільного координаційного центру, що базуватиметься в Стамбулі, кораблі пропливуть Чорним морем до турецької протоки Босфор і відправляться на світові ринки.

Безпечний прохід до українських портів і виходу з них буде гарантований за умов "де-факто припиненням вогню" для кораблів і об’єктів, які їх обслуговують. Хоча словосполучення "припинення вогню" не було в тексті угоди.

При цьому Україна не буде здійснювати розмінування прилеглих до портів морських районів. Кораблі будуть проводити безпечними шляхами.

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