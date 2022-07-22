За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, Україна підписуватиме договорів з Туреччиною та ООН. росія зробить теж, але окремо.

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Деталі про підписання зернового договору від Подоляка

Україна не підписує жодних документів з росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН,

– пояснив чиновник.

Він запевнив, що російські кораблі не супроводжуватимуть судна з українським зерном, також ворожого транспорту не буде в наших портах. Якщо ворог наважиться на провокації, то Україна, за словами Подоляка, дасть відповідь.

Якщо будуть потрібні перевірки транспортних кораблів, то їх проводитимуть спільні групи у територіальних водах Туреччини.

Українська делегація прибула у Стамбул

22 липня українська делегація прибула у Стамбул для того, щоб підписати угоду про безпечне вивезення заблокованого українського зерна. Очолив делегацію міністр інфраструктури Олексій Кубраков.

До речі, зі сторони росії в Стамбул вирушив міністр оборони сєргєй шойгу. Підписуватимуть угоду у присутності турецького президента Реджепа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

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