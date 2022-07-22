Чергові шокуючі новини про грабіж від ворога повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. російські окупанти почали розкрадати вже новий врожай у регіоні.
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Вкрали вже 70 тисяч тонн зерна
За інформацією Гайдая, росіяни вкрали собі вже близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Вони їх просто відібрали в фермерів Луганщини і вивезли.
Через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, грошей, аби розрахуватися з людьми за паї. Фермери регіону, навіть без техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки,
– зазначив Гайдай.
За його словами, два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" – майже закінчили збирати врожай. Та зерно націоналізувало собі кубанське підприємство росії.
росія забирає зерно в найбільш потужних підприємств
У Луганській ОВА повідомили, що до початку російського вторгнення ці дві агропромислові фірми були найбільш потужними в регіоні.
Підприємства впроваджували сучасні технології, створювали для орендодавців соціальний пакет. Також вчасно платили за рахунками й мали найвищий рівень орендної плати.
Гайдай повідомив, що питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків.
Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на кубань.
Мародерство росіян
- Ще в травні Сергій Гайдай розповідав, що з області росіяни вивезли або знищили обсяг зерна, що міг би забезпечити потреби місцевих жителів майже на три роки. В квітні російські окупанти в Рубіжному знищили елеватор. Там зберігалось зерно для дворічної потреби Луганщини – 30 тисяч тонн.
- Мерія Маріуполя також повідомляла, що звідти росіяни хочуть зерно відправити до Сирії. Там його вже будуть продавати за так званими "за потребами". Таким чином окупанти намагаються відновити роботу порту в Маріуполі для вивезення зерна.
- Українська розвідка запевняла, що росіяни не збираються збавляти обертів вивезення вкраденого в Україні зерна. Кожен крок окупантів фіксується, і згодом їм доведеться відповідати за скоєне.
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