російські окупанти дуже сподіваються на глобальну продовольчу кризу та зменшення експортних можливостей та прибутків України. Задля втілення свого божевільного злочинного плану вони блокують наші порти та крадуть зерно, а те, що не можуть вкрасти, намагаються знищити.

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Розвідники про крадіжку росіянами українського зерна

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, росіяни не збираються збавляти обертів вивезення вкраденого в Україні зерна. Кожен крок окупантів фіксується, і згодом їм доведеться відповідати за скоєне.

13 липня кораблі росіян "матрос кошка" та "матрос пожинич", які загружені 54 тоннами краденого українського зерна, збиралися зайти в ліванський порт Бейрут. Оператором цих суден є компанія окупантів "Crane Marine Contractor LLC", яка зареєстрована в Астрахані.

Ліванська влада не захотіла брати участі у злочині росіян та заборонила розвантажувати ці судна. Окупанти скерували судна в сирійські порти Латакія та Тартус. Звідти вони збираються везти крадене зерно вантажівками, пункт призначення – країни Близького Сходу та Північної Африки.

Також відомо, що для вивезення краденого металу росіяни намагаються відновити роботу порту в Маріуполі, щоб була можливість доставити награбоване у Ростов-на-Дону. Втілити цей задум ворогу не вдається через неспроможність відновити електропостачання для роботи порту.

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