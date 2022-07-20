Окупанти відновлюють порт у Маріуполі

Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів, що окупанти намагаються відновити роботу порта у Маріуполі для вивезення зерна.

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За його словами, окупанти ремонтують зерновий термінал, який був пошкоджених російськими обстрілами ще на початку березня.

Адже зараз йде прибирання врожаю, окупанти крадуть зерно біля Маріуполя та в інших окупованих територіях,

– сказав Андрющенко.

Радник мера запевнив, що морський порт більш-менш вцілілий, вони його "обходили" та не знищували. Там були певні бої, але такого, як з цивільними будинками чи "Азовсталлю", з портом не було.

Він пояснив, що пошкодження не критичні, там більше проблеми з електрикою та потужностями.

"Окупанти тягнуть окрему електролінію з району поблизу Маріуполя для роботи порту. Тому світло в порті вже є", – сказав він.

Маріупольське зерно хочуть відправити в Сирію

На думку Андрющенка, найпростіший процес – відновити транспортування зерна саме портом. Адже морем вони зможуть рухатися до Криму, а звідти – до Сирії.

За нашими даними, делегація окупантів вже зустрічалася з режимом Асада разом з політиками росії. І вони дійшли згоди, що маріупольське зерно піду в Сирію, а звідти вже "по потребах" продаватиметься далі,

– заявив радник мера.

Андрющенко ремонт окупантами порту в Маріуполі для вивезення зерна:



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