Про це зазначив генсек ООН Антоніу Гутерріш. Конкретні домовленості Гутерріш озвучить на брифінгу.

Раніше Можуть бути великі ризики, – політолог припустив, чого чекати від зустрічі у Стамбулі щодо зерна

Може мовитись про перемир'я під час руху вантажів

Раніше речник ООН Фархак Хан також зауважував, що Організація вважає перебіг переговорів обнадійливим. Дипломати припускали, що росія та Україна могли погодитись на перемир'я під час того, як Чорним морем йтимуть судна з вантажами.

росіяни до цього вимагали, що самі, мовляв, хочуть перевіряти кораблі, аби "не допустити контрабанди зброї та провокацій". Ймовірно, що інспектування може проводити Туреччина та ООН.

Зверніть увагу! В Міноборони Туреччини кажуть про створення координаційного центру в Стамбулі. Відомство каже, що сторони домовились про зустріч наступного тижня.