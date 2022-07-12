Однозначно у цього формату є потенціал й це може бути дуже робочий формат. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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"Одразу кажу, що ризики можуть бути й дуже великі. Проте на даному етапі це один з найбільш робочих варіантів", – акцентував експерт.

Туреччина може взяти на себе технічну сторону. Політичні й дипломатичні ризики нехай на себе бере ООН. Головне, щоб туди росія не втручалася,

– зазначив Микола Давидюк.

За його словами, росіяни – це "сталіністи". "Це покидьки, які організовували не один голодомор. Вони отримують моральне й фізичне задоволення від того, що люди вмирають від голоду десь в Північній Африці", – повідомив Давидюк.

Він зазначив, що саме тому потрібно силами ООН відтиснути росію. Адже Україна зробила все, що могла. Зокрема звільнила острів Зміїний, а також надає порти великої Одеси, щоб можна було вивезти максимальну кількість зерна.

росія краде зерно в України

Крадіжка та знищення українського зерна – один з головних злочинів, які російські окупанти чинять проти України.

У порт міста Карасу, що у Туреччині, зайшов корабель "Жибек Жолы" з окупованого Бердянська – на ньому привезли крадене в Україні зерно. Офіс генпрокурора одразу звернувся до турецької сторони з проханням вжити відповідних заходів.

білоруські партизани повідомляють про те, що самопроголошений диктатор олександр лукашенко може допомагати росії вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій.

Ворог намагається знищити всі можливі об'єкти в Україні – як військові, так і промислові та сільськогосподарські. росіяни навмисне обстрілюють територію біля лінії зіткнення, адже там – поля з врожаєм. Після потраплянь снарядів масштабні пожежі виникають на угіддях. Випалюється все – навіть зрощений врожай.

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