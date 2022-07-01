Суховантаж "Жибек Жолы" належить казахстанському судновласнику KTZ Express Shipping Too (міста Нур-Султан). Проте менеджер судна – російська компанія "Green-Line" LLC, яка розміщена в Санкт-Петербурзі.
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Наразі судно стоїть у порту Карасу. Посольство України у Туреччині сподівається, що турецька сторона прийме правильне рішення.
У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!,
– повідомив посол Василь Боднар.
Казахстан втягують у злочин
У національній компанії з перевезень "Қазақстан темір жолы" вже починають брехати. Там підтвердили, що судно з українським зерном дійсно вийшло з окупованого Бердянська до турецького порту, проте кажуть, що буцімто "перевезення здійснюється за узгодженим гуманітарним коридором на прохання української сторони".
Росіяни уклали угоду з естонською компанією
При цьому пресслужба "Қазақстан темір жолы" промовилась про одну важливу річ. За їхніми словами, росіяни (менеджери судна "Жибек Жолы" – "Green-Line") уклали "довгостроковий контракт на надання послуг із перевезення зерна з України до Туреччини" з естонською компанією "MangelbertOU".
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