Сухогруз "Жибек Жолы" принадлежит казахстанскому судовладельцу KTZ Express Shipping Too (город Нур-Султан). Однако менеджер судна – российская компания Green-Line LLC, которая расположена в Санкт-Петербурге.

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В настоящее время судно стоит в порту Карасу. Посольство Украины в Турции надеется, что турецкая сторона примет правильное решение.

В порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Есть хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!,

– сообщил посол Василий Боднар.

Казахстан вовлекают в преступление

В национальной компании по перевозкам "Қазақстан темир жолы" уже начинают врать. Там подтвердили, что судно с украинским зерном действительно вышло из оккупированного Бердянска в турецкий порт, однако говорят, что "перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны".

Обратите внимание: Российские военные оккупировали части Херсонской и Запорожской областей, откуда незаконно увозят украинское зерно. Пока что Украинская сторона не согласовывала никаких "гуманитарных коридоров" по транспортировке украинского зерна, хотя не исключает такой возможности. В настоящее время продолжаются переговоры.

Россияне заключили соглашение с эстонской компанией

При этом пресс-служба "Қазақстан темир жолы" проговорилась об одной важной вещи. По их словам, россияне (менеджеры судна "Жибек Жолы" – "Green-Line") заключили "долгосрочный контракт на предоставление услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию" с эстонской компанией "MangelbertOU".

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