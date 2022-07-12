Однозначно у этого формата есть потенциал и это может быть очень рабочий формат. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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"Сразу говорю, что риски могут быть и очень велики. Однако на данном этапе это один из самых рабочих вариантов", – подчеркнул эксперт.

Турция может взять на себя техническую сторону. Политические и дипломатические риски пусть берет на себя ООН. Главное, чтобы туда россия не вмешивалась,

– отметил Николай Давидюк.

По его словам, россияне это "сталинисты". "Это отбросы, которые организовывали не один голодомор. Они получают моральное и физическое удовольствие от того, что люди умирают от голода где-то в Северной Африке", – сообщил Давидюк.

Он отметил, что именно поэтому нужно силами ООН оттеснить россию. Украина ведь сделала все, что могла. В частности, освободила остров Змеиный, а также предоставляет порты большой Одессы, чтобы можно было вывезти максимальное количество зерна.

россия крадет зерно в Украине

Кража и уничтожение украинского зерна – одно из главных преступлений, которые российские оккупанты совершают против Украины.

В порт города Карасу, который находится в Турции, зашел корабль "Жибек Жолы" из оккупированного Бердянска - на нем привезли краденое в Украине зерно. Офис генпрокурора сразу обратился к турецкой стороне с просьбой принять соответствующие меры.

белорусские партизаны сообщают о том, что самопровозглашенный диктатор александр лукашенко может помогать россии вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий.

Враг пытается уничтожить все возможные объекты в Украине как военные, так и промышленные и сельскохозяйственные. россияне намеренно обстреливают территорию у линии столкновения, ведь там – поля с урожаем. После попадания снарядов масштабные пожары возникают на угодьях. Выжигается все – даже взращенный урожай.

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