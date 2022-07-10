Кража и уничтожение украинского зерна – одно из главных преступлений, которые российские оккупанты совершают против Украины. Враг очень надеется на создание продовольственного кризиса и предложение его "решения" в обмен на ослабление санкций, которые убивают его экономику.

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В Беларуси заметили украинское зерно

белорусские партизаны сообщают о том, что самопровозглашенный диктатор александр лукашенко может помогать россии вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий.

В начале июля лукашенко оговорился о том, что разрешил через Беларусь транзит украинского зерна. Как стало известно, перевозят зерно российские вагоны, соответственно, речь идет о зерне, которое оккупанты украли на временно захваченных территориях.

Сейчас уже много информации о том, что российские вагоны-зерновозы следуют через территорию Беларуси. Особенно часто их стали замечать на территории станции "Гомель-пассажирский".

Поскольку украинскому зерну из подконтрольных Украине территорий нечего делать на российских вагонах-зерновозах, скорее всего, речь идет об украденном зерне с временно оккупированных территорий.

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