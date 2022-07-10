Крадіжка та знищення українського зерна – один з головних злочинів, які російські окупанти чинять проти України. Ворог дуже сподівається на створення продовольчої кризи та пропозицію її "вирішення" в обмін на послаблення санкцій, які вбивають його економіку.

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В білорусі помітили українське зерно

білоруські партизани повідомляють про те, що самопроголошений диктатор олександр лукашенко може допомагати росії вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій.

На початку липня лукашенко обмовився про те, що дозволив через білорусь транзит українського зерна. Як стало відомо, перевозять зерно російські вагони, відповідно, йдеться про зерно, яке окупанти вкрали на тимчасово захоплених територіях.

Зараз вже є багато інформації про те, що російські вагони-зерновози прямують через територію білорусі. Особливо часто їх почали помічати на території станції "Гомель-пасажирський".

Оскільки українському зерну з підконтрольних Україні територій нічого робити на російських вагонах-зерновозах, скоріш за все, йдеться про вкрадене зерно з тимчасово окупованих територій.

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