На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, блокада Росією українського експорту зерна могла сприяти безладдям на Шрі-Ланці.
Важливо Президент Шрі-Ланки прибув в аеропорт і намагається втекти з країни, – ЗМІ
Він також висловив стурбованість тим, що це може призвести до інших криз в інших країнах світу. У цьому контексті Блінкен знову закликав Росію дозволити Україні імпортувати приблизно 20 мільйонів тонн зерна.
Те, що ми бачимо в усьому світі, – це зростання продовольчої безпеки, яка значно посилилася російською агресією проти України,
– сказав Блінкен.
Яка країна може стати наступною у контексті протестів
За його словами, це також вплинуло на Таїланд, де через блокаду ціни на добрива "піднялися до неба".
"Оскільки за відсутності добрив ми знаємо, що наступного року врожайність знизиться, а ціни потенційно зростуть", – підсумував він.
Протести у Шрі-Ланці: що варто знати
Шрі-Ланку охопили масштабні заворушень, викликані серйозною нестачею продовольства та палива. Тисячі протестувальників 9 липня увірвалися до резиденції президента Готабаї Раджапакси. Останньому довелося тікати, аби врятуватися від розлюченого натовпу.
Що цьому передувало
У квітні 2022 року Шрі-Ланка зіткнулася з економічною кризою, яку експерти оцінюють як найважчу в історії країни. У державі спостерігається нестача іноземної валюти, що виникла через дефіцит туристів на тлі пандемії, у зв'язку з чим країна втратила можливість оплачувати закупівлю палива.
Згодом у Шрі-Ланці почалися масові протести, внаслідок чого влада була змушена ввести надзвичайний стан і оголосила дефолт. Зовнішній борг країни досяг 51 мільярда доларів, з яких 700 мільйонів доларів припадають на борг державної нафтогазової компанії Ceylon Petroleum Corporation.
Різка зміна політики Британії щодо України: дивіться відео