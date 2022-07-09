За повідомленнями ЗМІ, президент вже прибув до аеропорту. У цей час тисячі людей штурмують його офіційну резиденцію.

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У мережі опублікували кадри з аеропорту, куди нібито прибув кортеж президента. До речі, на офіційному рівні не повідомляли, де зараз перебуває політик. Сказали лише, що його перевели у безпечне місце.