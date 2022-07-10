По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, блокада россией украинского экспорта зерна могла способствовать беспорядкам на Шри-Ланке.

Важно Президент Шри-Ланки прибыл в аэропорт и пытается сбежать из страны, – СМИ

Он также выразил обеспокоенность тем, что это может привести к другим кризисам в других странах мира. В этом контексте Блинкен снова призвал россию разрешить Украине импортировать около 20 миллионов тонн зерна.

То, что мы видим во всем мире – это рост продовольственной безопасности, которая значительно усилилась российской агрессией против Украины,

– сказал Блинкен.

Обратите внимание! Ежегодно миллионы тонн украинского зерна экспортируются в Африку, Ближний Восток и другие части мира. Но экспорт приостановлен, поскольку российский флот блокирует черноморские порты Украины. москва заявляет, что позволит украинским кораблям, загруженным продуктами, выйти, если украинские военные разминируют воду возле Одессы и других портов. Но Киев говорит, что не может разминировать побережье, поскольку россия будет использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины.

Какая страна может стать следующей в контексте протестов

По его словам, это также повлияло на Таиланд, где из-за блокады цены на удобрения "поднялись к небу".

"Поскольку при отсутствии удобрений мы знаем, что в следующем году урожайность снизится, а цены потенциально вырастут", – подытожил он.

Протесты в Шри-Ланке: что знать

Шри-Ланку охватили масштабные беспорядки, вызванные серьезной нехваткой продовольствия и топлива. Тысячи протестующих 9 июля ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапакса. Последнему пришлось бежать, чтобы спастись от разъяренной толпы.

Что этому предшествовало

В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самый тяжелый в истории страны. В государстве наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая из-за дефицита туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна потеряла возможность оплачивать закупку топлива.

Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявить дефолт. Внешний долг страны достиг 51 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов долларов приходятся на долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.