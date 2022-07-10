По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, блокада россией украинского экспорта зерна могла способствовать беспорядкам на Шри-Ланке.
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Он также выразил обеспокоенность тем, что это может привести к другим кризисам в других странах мира. В этом контексте Блинкен снова призвал россию разрешить Украине импортировать около 20 миллионов тонн зерна.
То, что мы видим во всем мире – это рост продовольственной безопасности, которая значительно усилилась российской агрессией против Украины,
– сказал Блинкен.
Какая страна может стать следующей в контексте протестов
По его словам, это также повлияло на Таиланд, где из-за блокады цены на удобрения "поднялись к небу".
"Поскольку при отсутствии удобрений мы знаем, что в следующем году урожайность снизится, а цены потенциально вырастут", – подытожил он.
Протесты в Шри-Ланке: что знать
Шри-Ланку охватили масштабные беспорядки, вызванные серьезной нехваткой продовольствия и топлива. Тысячи протестующих 9 июля ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапакса. Последнему пришлось бежать, чтобы спастись от разъяренной толпы.
Что этому предшествовало
В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самый тяжелый в истории страны. В государстве наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая из-за дефицита туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна потеряла возможность оплачивать закупку топлива.
Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявить дефолт. Внешний долг страны достиг 51 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов долларов приходятся на долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.
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