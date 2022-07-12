Світ Україні цю зброю не дав. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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кремлівський диктатор не дотримав слова

путін обіцяв розблокувати українські порти за умови, якщо Україні не дадуть ракети,

– сказав він.

Про це йшлося ще до жнив. кремлівський диктатор не стримав свого слова.

"У південних областях жнива йдуть повним ходом. За тиждень – два ми завершимо всю кампанію. У війну, до речі. Це перший врожай у світі, який збирається у війну – під обстрілами, під мінометами, під ракетами, але українці це роблять. Супервідповідально", – розповів політолог.

Він нагадав, що раніше казали, що Україна – аграрна держава. "Ми зараз пишаємося, що ми аграрна держава. Найсильніша та найкрутіша. І це наш стиль. Ми показали всьому світу, що навіть під такими катаклізмами ми можемо виконувати свою функцію. Але ми не тільки аграрна держава насправді", – зауважив Давидюк.

Україна заплатила, не отримавши ці ракети, і світ також. путін зобов'язаний виконати домовленості.

Якщо він не допомагає вивозити зерно, давайте нам ракети. Під обстрілами ми зробимо так, що їхні кораблі взагалі нікуди вийти не зможуть. Вони підуть на дно так само як і пішла "Москва". І тоді нікому буде тероризувати Чорне море,

– додав він.

Давидюк наголосив, що сьогодні росіяни поводяться як терористи і пірати. "Це п'яні пришелепкуваті пірати у Чорному морі, які розкидають там міни. Єдине прекрасне, що вони часто самі на них натикаються. Але насправді вони блокують харчові поставки", – підкреслив Давидюк.

Насамкінець, якщо росія буде заважати, це вже буде проблема не України, а США, ООН, Великої Британії й Туреччини. "Світ має на це вплинути", – підсумував політолог.

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