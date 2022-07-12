Про це в коментарі 24 каналу розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. Він зазначив, що пропагандисти уже викривили інформацію щодо зустрічі й подають її як переговори росії та Туреччини за участі України та ООН.

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Україна виступає за розблокування вивезення зерна

Олег Ніколенко наголосив, що наша держава виступає за те, щоб розблокувати вивезення заблокованого зерна з України через Чорне море. Тому наша держава дякує ООН за виявлену ініціативу щодо цього питання.

Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Гутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави,

– наголосив Ніколенко.

Речник МЗС пояснив, що на зустрічі в Стамбулі темою обговорення будуть морські коридори для експорту зерна. Однак ключовою позицією України будуть гарантії безпеки.

росія краде українське зерно

Окрім того, що дії росіян у Чорному морі заблокували українські порти й унеможливили експорт зерна, російські окупанти ще й крадуть українське зерно.

Так 30 червня з тимчасово окупованого Бердянська вирушив корабель "Жібек Жоли" вивіз заблоковане у порту зерно. Колаборанти повідомляли, що вивезли 7 тонн зерна, однак справжня кількість невідома. Наступного дня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що російський корабель з краденим зерном прибув у турецький порт Карасу.

3 липня стало відомо, що турецькі митники затримали російське судно . Василь Боднар заявив, що турецька сторона співпрацює з Україною у вирішенні подальшої долі судна. Наступного дня, за даними Bloomberg, Туреччина розпочала розслідування щодо походження зерна, але через 2 дні корабель відпустили.

Однак увечері 6 липня турецька сторона таки випустила корабель з краденим зерном зі свого порту. Українське МЗС висловило обурення щодо цієї ситуації та закликало Туреччину провести розслідування та надати нашій державі вичерпну відповідь щодо цього інциденту.

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