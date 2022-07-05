Судно Zhibek Zholy не почало розвантажувати зерно

Турецька сторона 4 липня розпочала розслідування щодо походження зерна на судні Zhibek Zholy, яке 1 липня зайшло у порт міста Карасу, що на схід від Стамбула.

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Bloomberg з посиланням на слова турецьких посадовців, які спілкувалися з виданням на умовах анонімності, повідомляє, що судно з українським зерном ще не причалило в порт.

Також повідомляється, що судно Zhibek Zholy не почало розвантажувати крадене зерно. Корабель з краденим зерном перебуватиме в турецьких водах, поки турецька влада не перевірить його походження і маршрут транспортування.

З Бердянська вкрали 7 тисяч тонн українського зерна

Посол України в Туреччині Василь Боднар 1 липня повідомив, в порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого росіянами Бердянська. Офіс генпрокурора одразу звернувся до турецької сторони з проханням вжити відповідних заходів.

Суховантаж Zhibek Zholy побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але він ходить під російським прапором.

У національній компанії з перевезень "Қазақстан темір жолы" збрехали, що буцімто перевезення здійснюється за узгодженим гуманітарним коридором на прохання української сторони.

Точної інформації про кількість краденого українського зерна на судні Zhibek Zholy немає. Водночас ставленик Кремля у Запорізькій області Євген Балицький заявляв, що корабель вивіз з Бердянська 7 тисяч тонн краденого українського зерна.

У неділю, 3 липня, стало відомо, що турецькі митники затримали судно Zhibek Zholy. Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецька сторона співпрацює з Україною у вирішенні подальшої долі судна.

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