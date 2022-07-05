Судно Zhibek Zholy не начало разгружать зерно

Турецкая сторона 4 июля начала расследование происхождения зерна на судне Zhibek Zholy, которое 1 июля зашло в порт города Карасу, что к востоку от Стамбула.

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Bloomberg со ссылкой на слова турецких чиновников, которые общались с изданием на условиях анонимности, сообщает, что судно с украинским зерном еще не причалило в порт.

Также сообщается, что судно Zhibek Zholy не начало разгружать украденное зерно. Корабль с краденым зерном будет находиться в турецких водах, пока турецкие власти не проверят его происхождение и маршрут транспортировки.

Из Бердянска украли 7 тысяч тонн украинского зерна

Посол Украины в Турции Василий Боднар 1 июля сообщил, в порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного россиянами Бердянска. Офис генпрокурора сразу обратился к турецкой стороне с просьбой принять соответствующие меры.

Сухогруз Zhibek Zholy построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но он ходит под российским флагом.

В национальной компании по перевозкам "Қазақстан темир жолы" соврали, что якобы перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.

Точной информации о количестве ворованного украинского зерна на судне Zhibek Zholy нет. В то же время ставленник Кремля в Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн ворованного украинского зерна.

В воскресенье, 3 июля, стало известно, что турецкие таможенники задержали судно Zhibek Zholy. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая сторона сотрудничает с Украиной в решении дальнейшей судьбы судна.

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