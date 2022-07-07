Міністерство закордонних справ закликає Туреччину розслідувати цю ситуацію і надати відповідь на запити України. МЗС висловило розчарування щодо цього випадку.

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Туреччина проігнорувала звернення України

У МЗС наголосили, що українська сторона зверталася до Туреччини з проханням арештували російське судно "Жібек Жоли" і вантаж. Однак цей запит турецька сторона проігнорувала і ввечері 6 липня судно з краденим українським зерном покинуло порт Карасу.

Тепер Україна просить провести розслідування цієї ситуації, надати відповідь нашій державі на всі запити та зробити все, щоб уникнути повторення подібних випадків.

Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому, – наголосили в МЗС.

Крім того, через цю ситуацію МЗС викликало посла Туреччини.

Викрадення зерна росією з Бердянська

30 червня російські окупанти відправили судно "Жібек Жоли" з порту тимчасово окупованого Бердянська. Загарбники викрали 7 тонн українського зерна і заявили, що везуть його до "дружніх країн".

Наступного дня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що російський корабель з краденим зерном прибув у турецький порт Карасу.

Корабель, яким транспортували крадене зерно, побудований на замовлення Росії казахською компанією. У національній компанії з перевезень "Қазақстан темір жолы" збрехали, що буцімто перевезення здійснюється за узгодженим гуманітарним коридором на прохання української сторони.

3 липня стало відомо, що турецькі митники затримали російське судно . Василь Боднар заявив, що турецька сторона співпрацює з Україною у вирішенні подальшої долі судна. Наступного дня, за даними Bloomberg, Туреччина розпочала розслідування щодо походження зерна, але через 2 дні корабель відпустили.

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