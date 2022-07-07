Министерство иностранных дел призывает Турцию расследовать эту ситуацию и предоставить ответ на запросы Украины. МИД выразило разочарование в этом случае.

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Турция проигнорировала обращение Украины

В МИД подчеркнули, что украинская сторона обращалась к Турции с просьбой арестовать российское судно " Жибек Жолы " и груз. Однако этот запрос турецкая сторона проигнорировала и вечером 6 июля судно с ворованным украинским зерном покинуло порт Карасу.

Теперь Украина просит провести расследование этой ситуации, ответить нашему государству на все запросы и сделать все, чтобы избежать повторения подобных случаев.

Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем,

– подчеркнули в МИД.

Кроме того, из-за этой ситуации МИД вызвало посла Турции.

Похищение зерна россией из Бердянска

30 июня российские оккупанты отправили судно "Жибек Жолы" из порта временно оккупированного Бердянска. Захватчики похитили 7 тонн украинского зерна и заявили, что везут его в "дружественные страны".

На следующий день посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что российский корабль с ворованным зерном прибыл в турецкий порт Карасу .

Корабль, которым транспортировали краденое зерно, построен по заказу россии казахской компанией. В национальной компании по перевозкам " Қазақстан темір жолы " соврали, что якобы перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.

3 июля стало известно, что турецкие таможенники задержали российское судно . Василий Боднар заявил, что турецкая сторона сотрудничает с Украиной в решении дальнейшей судьбы судна. На следующий день, по данным Bloomberg, Турция начала расследование происхождения зерна, но через 2 дня корабль отпустили.