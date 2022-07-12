Мир Украине это оружие не дал. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

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кремлевский диктатор не сдержал слова

путин обещал разблокировать украинские порты при условии, если Украине не дадут ракеты,

– сказал он.

Об этом говорилось еще до жатвы. кремлевский диктатор не сдержал свое слово.

"В южных областях жатва идет полным ходом. Через неделю – две мы завершим всю кампанию. В войну, кстати. Это первый урожай в мире, который собирается в войну – под обстрелами, под минометами, под ракетами, но украинцы это делают. Суперответственно", – рассказал политолог.

Он напомнил, что раньше говорили, что Украина – аграрное государство. "Мы сейчас гордимся, что мы аграрное государство. Самое сильное и самое крутое. И это наш стиль. Мы показали всему миру, что даже под такими катаклизмами мы можем выполнять свою функцию. Но мы не только аграрное государство, на самом деле", – заметил Давыдюк.

Украина заплатила не получив эти ракеты, и мир тоже. путин обязан выполнить договоренности.

Если он не помогает вывозить зерно, давайте нам ракеты. Под обстрелами мы сделаем так, что корабли вообще никуда выйти не смогут. Они пойдут ко дну так же как и пошла "москва". И тогда некому будет терроризировать Черное море,

– добавил он.

Давидюк подчеркнул, что сегодня россияне ведут себя как террористы и пираты. "Это пьяные нелепые пираты в Черном море, которые разбрасывают там мины. Единственное прекрасное, что они часто сами на них натыкаются. Но на самом деле они блокируют пищевые поставки", – подчеркнул Давидюк.

В заключение, если Россия будет мешать, это уже будет проблема не Украины, а США, ООН, Великобритании и Турции. "Мир должен на это повлиять", – подытожил политолог.

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