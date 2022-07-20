Зокрема, путін вимагає зняти всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна. Про це президент держави-агресорки заявив під час свого виступу в Ірані, повідомляє 24 канал.

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путін заявляє, мовляв, США мають зняти всі обмеження на експорт російського зерна, "якщо вони хочуть покращити ситуацію на ринку продовольства". Він вже навіть поспішно нарахував експортний потенціал своєї країни. Говорить про 30 мільйонів тонн зернових.

Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, буде знято,

– зухвало заявив путін.

Переговори щодо зерна: що відомо

У Стамбулі 13 липня відбувся перший раунд переговорів щодо вивезення зерна з України. Нагадаємо, що порти у Чорному морі заблокували саме дії росії. Тож перемовини йшли між Україною, Туреччиною, ООН та росією.

Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.

Хоча раніше росіяни вимагали особистого інспектування суден з українським зерном.

Днями у Стамбулі відбудеться другий тур перемовин. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що зараз перемовини суттєво просунулися.

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