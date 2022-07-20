В частности, путин требует снять все ограничения, связанные со снабжением российского зерна. Об этом он заявил во время своего выступления в Иране, сообщает 24 канал.

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Путин заявляет, что США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, "если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия". Он уже даже спешно посчитал экспортный потенциал своей страны. Говорит о 30 миллионах тонн зерновых.

Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты,

– дерзко заявил путин.

Переговоры по зерну: что известно

В Стамбуле 13 июля состоялся первый раунд переговоров по вывозу зерна из Украины. Напомним, что порты в Черном море заблокировали именно действия россии. Переговоры шли между Украиной, Турцией, ООН и россией.

После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.

Хотя раньше россияне требовали личного инспектирования судов с украинским зерном.

На днях в Стамбуле состоится второй тур переговоров. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас переговоры существенно продвинулись.

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