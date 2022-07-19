Про це голова Міністерства закордонних справ заявив в етері загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал. Кулеба зауважив, що про остаточні домовленості говорити рано, однак прогрес у переговорах є.

Зауважте Продовольча криза стала другим фронтом: як Україна під час війни намагається нагодувати світ

Україна сподівається на те, що росія поведе себе відповідально

Дмитро Кулеба наголосив, що переговори є дуже складними і проводяться на серйозній вертикалі, починаючи генсеком ООН, закінчуючи технічними експертами, які відпрацьовують деталі можливої угоди.

Глава МЗС наголосив, що президент Володимир Зеленський дав доручення щодо цього питання – пропрацювати усі моменти договору так, щоб уникнути будь-якої загрози для України з моря.

Усе це складно. У дипломатії є таке правило: "Ніщо не погоджено, поки все не погоджено", усе може зірватися у будь-який момент. Але дійсно станом на зараз ми на дуже просунутій стадії і сподіваємося, що росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проєктом цієї домовленості,

– наголосив Кулеба.

Ердоган та путін говорили про зерно

Під час візиту до Ірану російський диктатор владімір путін зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Політики говорили про попередній раунд переговорів щодо вивезення зерна. Очільник кремля також визнав, що переговори мають прогрес.

Щоправда, не обійшлося без взаємних лестощів – путін дякував Ердогану за посередництво, а Ердоган путіну за "позицію".

У Центрі протидії дезінформації зауважили, що російська пропаганда просуває візит путіна до Ірану як символічну подію, яка буцімто показує, що "санкції не працюють", а в росії є країни-партнери. Водночас Ірану цей візит також вигідний, оскільки офіційний Тегеран також під чисельними санкціями. Однак факт залишається фактом – цивілізований світ відмовляється від співпраці з країною-агресоркою.

Переговори щодо вивезення зерна з України

Перший раунд переговорів щодо вивезення зерна з України відбувся 13 липня у Стамбулі між Україною, Туреччиною, ООН та росією. До заблокування портів призвели саме дії росії у Чорному морі.

Опісля зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння важливості діалогу. При цьому росіяни раніше вимагали особистого інспектування суден з українським зерном.

Важливо – скільки зерна та олії з України вкрала росія: дивіться відео