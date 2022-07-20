оккупанты восстанавливают порт в Мариуполе

Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал, что кафиры пытаются возобновить работу порта в Мариуполе для вывоза зерна.

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По его словам, оккупанты ремонтируют зерновой терминал, который был поврежден российскими обстрелами еще в начале марта.

Ведь сейчас идет уборка урожая, оккупанты воруют зерно у Мариуполя и в других оккупированных территориях,

– сказал Андрющенко.

Советник мэра заверил, что морской порт более или менее уцелевший, они его "обходили" и не уничтожали. Там были определенные бои, но такого, как с гражданскими домами или "Азовсталью", с портом не было.

Он объяснил, что повреждения не критичны, там больше проблем с электричеством и мощностями.

" Оккупанты тянут отдельную электролинию из района вблизи Мариуполя для работы порта. Поэтому свет в порту уже есть", – сказал он.

Мариупольское зерно хотят отправить в Сирию

По мнению Андрющенко, самый простой процесс – возобновить транспортировку зерна именно портом. Ведь по морю они смогут двигаться в Крым, а оттуда – в Сирию.

По нашим данным, делегация кафиров уже встречалась с режимом Асада вместе с политиками россии. И они пришли к согласию, что мариупольское зерно уйду в Сирию, а оттуда уже "по потребностям" будет продаваться дальше,

– заявил советник мэра.

Андрющенко ремонт оккупантами порта в Мариуполе для вывоза зерна:



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