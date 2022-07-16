Одним из преимуществ для российских оккупантов в захвате Юга Украины стало то, что это открыло им пути к побережью Черного и Азовского морей. Имея большое преимущество в кораблях, враг сумел заблокировать украинские порты. В то же время в захваченных городах сам ими активно пользуется.

Стоит внимания Можно ли окончить войну до конца года: Резников объяснил, что для этого нужно

Ведь именно через море можно вывести гораздо больше ворованного украинского имущества, в первую очередь – продовольствия. Чем россияне уже не раз пользовались.

По данным Генштаба ВСУ, теперь оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря. Все это делается с той же целью – вывоз захваченного имущества морским путём.

На материковой Украине есть три порта на побережье Азовского моря – Геническ, Бердянск и Мариуполь. Есть еще порт Керчь в оккупированном Крыму, захваченный россиянами еще в 2014 году.

Важно Как Украина готовила прорыв Мариуполя: защитник раскрыл подробности невероятной спецоперации

Следует напомнить, что 24 марта в захваченном россиянами порту Бердянск уничтожили большой десантный корабль "орск", а также повредили еще два корабля. Впоследствии в порту неоднократно раздавались взрывы. Но 30 июня российские захватчики отправили первое судно с краденым украинским зерном через порт Бердянска.

Из порта Мариуполя захватчики отправляли суда с краденым металлом из уничтоженных заводов.

О чем договорились Украина и россия по поводу вывоза украинского зерна – смотрите видео