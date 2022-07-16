О том, какой была подготовка к секретной операции – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал один из защитников, который добровольцем улетел в блокадный город, а уже оттуда был эвакуирован с ранением.
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Секретная операция в Мариуполе на вертолете
Украинские пилоты несколько раз заходили на более чем сотню километров вглубь контролируемого врагом воздушного пространства. Ветеран полка "Азов", российский доброволец и боец ССО "Азов" Киев – Коловрат (позывной "Барсик") рассказал, что желающих поехать на деблокаду Мариуполя было достаточно много. Все они записались в списки.
За три недели до поездки в Мариуполь их собрал командир и сообщил, что есть возможность отправиться на помощь героическим защитникам. Сначала предполагалось, что это будет наземная операция – прорыв из Запорожской области.
Нам объяснили, что операция достаточно рискованная, потому что у нас минимум техники и минимум людей. И идут только добровольцы. Соответственно, прорвать кольцо – это довольно тяжело,
– рассказал мужчина.
Ветеран полка "Азов", боец ССО "Азов" Киев – Коловрат, позывной "Барсик" / Фото 24 канала, Валентины Полищук
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По словам "Барсика", собирали как можно больше добровольцев. После двух с половиной недель затишья их снова собрал командир батальона. Он сообщил, что эта операция не получится, но есть возможность еще более рискованно попасть в Мариуполь – забросить бойцов в самое окружение.
Сказали подумать хорошо, потому что это "билет в один конец", потому что обратно нас забрать не смогут. Разве только после того как разорвут кольцо. После этого снова подали список людей. В 12 ночи нас собрали в зале. Там нас было 70 человек,
– добавил он.
Полет в Мариуполь на вертолетах / Фото из личного архива бойца Коловрата
На секретную операцию отбирали бойцов с хорошей физической подготовкой и у кого был военный опыт. В результате набралось 33 добровольца на первый рейс, который должен был начаться в 5 часов утра. На сборы было 5 – 6 часов. С собой сказали обязательно взять гражданскую одежду.
На карте защитникам показали, что делать, если вдруг вертолет упадет. Уже в 3 утра защитники выстроились на аэродроме в городе Днепр, пересчитались, загрузили вертолеты и вылетели.
Лететь пришлось и над временно захваченной территорией. Затем удалось зайти на "Азовсталь", где воины высадились, загрузили раненых в вертолеты и те улетели.
Помощь защитникам Мариуполя: что известно
- Защитники Мариуполя в сверхсложных условиях боролись с российскими захватчиками. Основной рубеж держался на "Азовстали", и до конца туда летали украинские пилоты на помощь.
- Из "Азовстали" в начале мая удалось вывезти гражданских. А уже 16 мая из комбината эвакуировали раненых защитников Мариуполя. Это сделали после того, как высшее руководство приказало военнослужащим сохранить свои жизни.
- Защитников увезли на временно оккупированные территории Донецкой области. По данным британской разведки, из "Азовстали" вышло около 1 700 украинских воинов.
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