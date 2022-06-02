Такая операция была очень рискованна и опасна, но ее удавалось выполнять успешно. О деталях рассказал пилот вертолета, который эвакуировал раненых и доставлял помощь на "Азовсталь". Его имени Вооруженные Силы не называют по понятным причинам.
Украина имеет информацию об условиях защитников Мариуполя, но она не публичная, - Маляр
В чем сложность операции
По словам пилота, всей операцией руководило Главное управление разведки и она была секретной.
Времени на самое понимание и выяснение всех нюансов было немного для самого экипажа. Но это и плюс, потому что всю операцию уже спланировало ГУР и за маленький промежуток времени они давали много информации, разведданных, все, что нужно экипажу,
– говорит пилот.
Он объяснил, что каждый полет был индивидуален. У кого-то были сутки на подготовку, у кого-то неделю, а у некоторых было всего несколько часов.
"Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника на территорию более 100 километров. Именно поэтому все это расстояние и сопровождалось очень плотной противовоздушной обороной врага. И согласно тактике, согласно всем математическим расчетам это было не только сложно". , это было почти невозможно выполнить", – рассказывает пилот.
Он отмечает, что практика показала наоборот – это было возможно и это делали.
По словам пилота, только в зоне посадки было три разных зенитно-ракетных комплекса, которые перекрывали ее и зону поражения. Некоторые технические нюансы он назвать не может, но в общем-то пилоты пытаются обходить зону поражения ПВО. Но в этой спецоперации это сделать было невозможно. Главное – знать все природные и искусственные препятствия, чтобы они помогали, а не мешали.
"Во сколько жизней гражданских вы оцениваете жизнь экипажа?"
Пилот уверяет, что когда поставили задание, все понимали риски. Ведь в 90% случаев было понимание, что экипаж не поверится.
Командующий спросил: "Во сколько жизней гражданских, сколько жизней других людей вы оцениваете свою жизнь, экипажа? Сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит?" И мы действительно поняли, что там у людей не было даже лекарства, боеприпасов и это нужно крайне сделать. Поэтому все шли на этот риск, понимая ради кого и чего они это делают.
– объяснил пилот.
Мы – короли мира
По словам героя, больше всего волновались, когда шли к вертолету перед запуском. Но уже в процессе все понимали, что это просто работа.
"В момент, когда уже оказались в Мариуполе и шла высадка, то было ощущение эйфории. Нам казалось, что если мы пришли туда и сейчас находимся в зоне поражения трех зенитно-ракетных комплексов, но стоим здесь и выгружаемся, то мы короли мира. Как будто мы уже победили и все будет хорошо. Но, к сожалению, это был не конец", – говорит пилот.
По его словам, на обратном маршруте около 6 километров через 3 минуты после взлета в его вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. К сожалению, другому вертолёту, шедшему позади, повезло меньше и весь экипаж погиб, он упал.
И вот после этого как попала ракета, был выброс адреналина. Мы только делали то, что должны были делать. У нас был вариант подсесть на другой площадке, чтобы не лететь, потому что знали, что у нас один двигатель. Но на борту было 20 раненых и я знал, что как сядем где-нибудь в поле, то нужен будет другой вертолет, чтобы их эвакуировать,
– заметил герой.
Он объяснил, что такие действия не запланированная операция и это было невозможно. Поэтому приходилось только делать то, что должно было делать и долететь до места посадки. При этом выполнение задания усложняло погоду, она не была благоприятной.
Что происходило на "Азовстале"
- Завод стал последним рубежом нашей героической обороны Мариуполя. Там отражали атаки наши военные – морпехи, добровольческий батальон, пограничники, полиция, полк спецназа и другие. Вместе с ними в подвалах скрывались гражданские, были ранены воины, находившиеся в бесчеловечных условиях.
- Из "Азовстали" в начале мая удалось вывезти гражданских. А уже 16 мая из комбината эвакуировали раненых защитников Мариуполя . Это сделали после того, как высшее руководство приказало военнослужащим сохранить свои жизни.
- Тогда остальные военные по договоренности начали перевозить на неподконтрольные Украине территории. В то же время в Генштабе ВСУ отмечали , что верят в то, что российская сторона придерживается своих обязательств. Пока они до сих пор ждут там обмена.