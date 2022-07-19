российские оккупанты продолжают внедрять свои правила в оккупированном Мариуполе. Враг продолжает действовать методами преступной советской власти и совершать геноцид украинцев.

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Оккупанты забирают жилье у украинцев

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупационная "власть" решила запретить право собственности на недвижимость всем украинцам, которые не прошли "регистрацию". Фактически, самопровозглашенные самозванцы решили провести "национализацию" всего частного имущества и забрать его у тех, кто сопротивляется им.

Информация о возможности подобных действий российских оккупантов появлялась и раньше, но тогда россияне врали и уверяли, что это "фейк" и ничего подобного они делать не будут.

Будет расселение по ордерам. Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Поэтому, если уж вселились – позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону,

– подчеркнул Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты не прекращают "фильтрацию" и круглосуточную пропаганду.

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