Депутат госдумы леонид слуцкий заявил, что россия будет якобы выдавать более жесткие требования на переговорах в случае их восстановления. В частности, упомянул "денацификацию" и "демилитаризацию". Об этом пишут российские СМИ.

Обратите внимание За стол переговоров россия должна сесть после поражения на поле битвы, – Кулеба

россия снова фантазирует по поводу переговоров

слуцкий посетовал, что Украина отказывается признавать квазиобразования на Донбассе. А еще не обошлось без упоминания слова "нацизм", от которого якобы россия защищает украинцев на Востоке.

Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими,

– заявил слуцкий.

Правда, переговорный процесс сейчас остановлен Украиной именно из-за действий оккупантов. Ранее нардеп от "Слуги народа" и член украинской делегации на переговорах с россией Давид Арахамия говорил, что за стол переговоров с оккупантами снова сядут только тогда, когда Вооруженные Силы Украины выгонят российских солдат до позиций, которые они занимали до 24 февраля.

Переговоры состоятся после поражения россии в бою

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговорный процесс привязан к ситуации на фронте, поэтому пока там у оккупантов есть хоть какие-то успехи, россия сможет ставить определенные ультиматумы.

Именно поэтому, по его словам, переговоры должны возобновиться только после военного поражения россии. Кулеба отметил, что такая же позиция и у президента Владимира Зеленского. Глава государства не исключает и мирных переговоров, однако сейчас предпосылок для этого нет.

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