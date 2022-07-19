Депутат держдуми лєонід слуцький заявив, що росія нібито видаватиме жорсткіші вимоги на перемовинах у випадку їхнього відновленнях. Зокрема згадав "денацифікацію" та "демілітаризацію". Про це пишуть російські ЗМІ.

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росія знову фантазує щодо перемовин

слуцький поскаржився, що Україна відмовляється визнавати квазіутворення на Донбасі. А ще не обійшлося без згадування слова "нацизм", від якого нібито росія захищає українців на Сході.

Сьогодні умови з нашого боку будуть абсолютно іншими, жорсткішими,

– заявив слуцький.

Щоправда, переговорний процес зараз зупинений Україною саме через дії окупантів. Раніше нардеп від "Слуги народу" та член української делегації на переговорах з росією Давид Арахамія казав, що за стіл перемовин з окупантами знову сядуть лише тоді, коли Збройні Сили України виженуть російських солдатів до позицій, які ті займали до 24 лютого.

Переговори відбудуться після поразки росії у бою

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що переговорний процес прив'язаний до ситуації на фронті, тому поки там в окупантів є бодай якісь успіхи, росія зможе ставити певні ультиматуми.

Саме тому, за його словами, переговори повинні відновитися лише після військової поразки росії. Кулеба зазначив, що така ж позиція й у президента Володимира Зеленського. глава держави не виключає й мирних перемовин, однак зараз для цього передумов немає.

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