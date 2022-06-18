Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіли учасники переговорної групи з Росією – Давид Арахамія та Рустем Умеров. За їхніми даними, це може відбутися вже у серпні.

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Переговори можуть відновитися у кінці серпня

За словами Арахамії, Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції на фронті, але не уточнив, про що йдеться, щоб про наші плани не дізналися росіяни.

"Кінець серпня (коли Україна зможе відновити перемовини з посиленої позиції, – 24 канал). Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях", – заявив голова фракції "Слуга народу".

Сьогодні переговори неможливі

Раніше Давид Арахамія розповів, що українська команда 1 – 2 рази на тиждень розмовляє телефоном з представниками Росії. Попри це "обидві сторони ясно розуміють, що прямо зараз немає місця для переговорів". Він вважає, що сьогодні наша переговорна позиція досить слабка. Відтак українська делегація не сідатиме за стіл переговорів, поки не "зверне події назад".

За його словами, наразі українські війська повинні перейти в контрнаступ, щоб відбити захоплені російськими окупантами території.

Макрон про переговорний процес

Президент Франції Еммануель Макрон, який, за словами президента Володимира Зеленського, пропонував Україні піти на територіальні поступки та закликав не принижувати Росії заявив, що Україна самостійно визначатиме визначати умови й формат переговорів з Росією. Він також зазначив, що Франція та Німеччина не виступатимуть перемовниками від України.

Відповідну заяву лідер Франції озвучив під час візиту Києва із іншими колегами – Олафом Шольцом, Маріо Драгі та Клаусом Йоганнісом.

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