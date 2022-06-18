Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказали участники переговорной группы с Россией - Давид Арахамия и Рустем Умеров. По их данным, это может произойти уже в августе.

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Переговоры могут возобновиться в конце августа

По словам Арахамии, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои позиции на фронте, но не уточнил, о чем идет речь, чтобы о наших планах не узнали россияне.

"Конец августа (когда Украина сможет возобновить переговоры с усиленной позиции – 24 канал). Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", – заявил глава фракции "Слуга народа".

Сегодня переговоры невозможны

Ранее Давид Арахамия рассказал , что украинская команда 1 – 2 раза в неделю разговаривает по телефону с представителями России. Несмотря на это, "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров". Он считает, что сегодня наша переговорная позиция достаточно слаба. Следовательно, украинская делегация не будет садиться за стол переговоров, пока не "свернет события назад".

По его словам, украинские войска должны перейти в контрнаступление, чтобы отразить захваченные российскими оккупантами территории.

Макрон о переговорном процессе

Президент Франции Эммануэль Макрон, который, по словам президента Владимира Зеленского, предлагал Украине пойти на территориальные уступки и призвал не унижать Россию , заявил, что Украина будет самостоятельно определять условия и формат переговоров с Россией. Он также отметил, что Франция и Германия не будут выступать переговорщиками от Украины.

Соответствующее заявление лидер Франции озвучил во время визита Киева с другими коллегами – Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом.

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