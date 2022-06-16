Об этом заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия. Депутат прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы вооружения и признать Россию государством-спонсором терроризма. По его словам, эти темы планируют поднять на переговорах со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
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Сейчас нет места для переговоров
Давид Арахамия рассказал, что украинская команда 1 – 2 раза в неделю разговаривает по телефону с представителями России. Несмотря на это "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров",
Наша переговорная позиция действительно слаба, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события назад,
– заметил Арахамия.
По его словам, украинские войска должны перейти в контрнаступление, чтобы отразить захваченные российскими оккупантами территории.
Арахамия добавил, что среди украинских возникла негативная реакция на идею переговоров с Россией после военных преступлений. При этом он считает, что война должна закончиться компромиссом.
Арахамия о потерях среди украинских военных на Донбассе
Лидер фракции "Слуга народа" рассказал, что каждый день на Донбассе получают ранения до 1000 украинских военных. В среднем от 200 – 500 из них погибает. Он отметил, что потери выросли за последние две недели противостояния.
Арахамия заявил, что сегодня главная проблема состоит в нехватке оружия и боеприпасов.
Арахамия объяснил при каких условиях Украина возобновит переговоры
Ранее Давид Арахамия уже комментировал прекращение переговорного процесса. По его словам, пока нет причины предлагать России вести переговоры. Прежде из-за того, что Украина выбивает захватчиков из многих населенных пунктов, российские военные продолжают захватывать новые. Мол, сейчас такая ситуация, когда мы делаем шаг вперед и два назад.
По мнению Арахамии, Украина продолжит переговоры, когда получит обещанное от партнеров оружие, поскольку это сделает позицию нашего государства на переговорах более устойчивой.