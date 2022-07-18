Таку думку в інтерв'ю висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що зараз не можна говорити про конкретні дати відновлення переговорів, адже для цього спершу потрібно змінити ситуацію на фронті.

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Спершу поразка росії, а тоді переговори

За стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів,

– наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, президент Володимир Зеленський у цьому питанні має аналогічну позицію. Глава держави не виключає можливість переговорів, але вважає, що зараз для них немає відповідних умов.

Зеленський вже сказав про це іноземним колегам, які натякали на необхідності сісти за стіл переговорів з окупантами. Тепер, як стверджує Кулеба, ці політики перестали підіймати тему відновлення діалогу між Києвом та москвою.

Мирні переговори: останні новини

Раніше нардеп від "Слуги народу" та член української делегації на переговорах з росією Давид Арахамія казав, що за стіл перемовин з окупантами знову сядуть лише тоді, коли Збройні Сили України виженуть російських солдатів до позицій, які ті займали до 24 лютого.

На початку літа велися розмови про те, що переговори можна буде відновити в серпні. Адже до того часу на фронт вже мала б надійти зброя від партнерів.

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Цікаво, що німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок вважає, що мирні переговори з кремлем неможливі. Адже, за її словами, російська влада не хотіла навіть домовлятися про гуманітарні коридори для цивільних.

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