Таку думку озвучили британські розвідники. Вони також зробили прогноз щодо того, чи відбудуться мирні переговори між Україною та росією.

Важливо У Стамбулі проходять переговори про розблокування українського зерна

Яка зараз ситуація на фронті

Розвідники зазначили, що на Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів на широкому фронті. На деяких ділянках невеликі ротні і взводні підрозділи проводять пробні штурми.

Застарілі транспортні засоби, зброя та тактика радянських часів, які використовували російські війська, не піддаються швидкому відновленню або нарощуванню імпульсу, якщо не використовувати їх у переважній масі, чого росія наразі не в змозі застосувати,

– сказали у розвідці Британії.

Ймовірність мирних переговорів

Попри переговори 13 липня 2022 року між делегаціями України, росії, Туреччини та ООН щодо експорту зерна та нещодавні успішні переговори щодо обміну полоненими, перспективи ширших переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими.

Додамо, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що переговори з кремлем щодо миру в Україні неможливі.

Про що можна вести переговори з тим, хто не готовий домовитися навіть із Червоним хрестом про гуманітарні коридори для евакуації цивільних,

– наголосила Бербок.

Вона додала, що не комунікувала з російським колегою сєргєєм лавровим з початку повномасштабної війни. Бербок хотіла б сказати: "Ну, давай, сєргєй, домовлятимемося про мир". Але вона сумнівається, що той взагалі має повноваження для розв'язання таких питань.