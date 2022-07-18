Такое мнение в интервью высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что сейчас нельзя говорить о конкретных датах возобновления переговоров, ведь для этого сначала нужно изменить ситуацию на фронте.

Ранее У Зеленского выдвинули россии четкие условия для мирных переговоров

Сначала поражение россии, а затем переговоры

За стол переговоров россия должна сесть после поражения в поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов,

– подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, президент Владимир Зеленский в этом вопросе имеет аналогичную позицию. Глава государства не исключает возможности переговоров, но считает, что сейчас для них нет соответствующих условий.

Зеленский уже сказал об этом иностранным коллегам, намекавшим на необходимость сесть за стол переговоров с оккупантами. Теперь, как утверждает Кулеба, эти политики перестали поднимать тему возобновления диалога между Киевом и москвой.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее нардеп от "Слуги народа" и член украинской делегации на переговорах с россией Давид Арахамия говорил, что за стол переговоров с оккупантами снова сядут только тогда, когда Вооруженные Силы Украины выгонят российских солдат до позиций, которые они занимали до 24 февраля.

В начале лета велись разговоры о том, что переговоры можно будет возобновить в августе. Ведь к тому времени на фронт уже должно было поступить оружие от партнеров.

Тема В британской разведке оценили перспективы переговоров между Украиной и россией

Интересно, что немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок считает, что мирные переговоры с кремлем невозможны. Ведь, по ее словам, российские власти не хотели даже договариваться о гуманитарных коридорах для гражданских.

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