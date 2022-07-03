Радник керівника Офісу Президента також заявив про повернення викрадених громадян та видачу воєнних злочинців. Подоляк зауважив, що російська сторона чудово знає умови України.

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Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф #Пєсков (а) може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері,

– заявив Подоляк.

Подоляк відреагував на вибухи в Бєлгороді

Радник керівника ОП відреагував на "хлопки" у Бєлгороді. Подоляк зауважив, що Україна вже бачила, як російські ракети "бумерангом" повертаються в місце відправлення.

Подоляк озвучив чотири прості пояснення "бавовни" у прифронтових містах Росії:

Країна-окупантка сама ж атакує власні міста, щоб звинуватити у цьому Україну. Подоляк звернув увагу, що такі провокації є примітивними, водночас вони – абсолютно у стилі сучасної російської ідіо-пропаганди.

"Хлопки" у російських містах є результатом дій "інтелектуальних" операторів систем ППО, у яких "явно ростуть руки з місць, де в нормальних людей знаходяться інші частини тіла".

Скоєне зло завжди повертається. Зокрема, Подоляк пригадав звірства росіян у Маріуполі, Кременчуку, Сергіївці, Бучі.

Божий промисел. Подоляк додав: "не можна бути такими брехливими пекельними чортами".

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