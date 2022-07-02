На цю фразу відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Позицію української влади щодо цього словосполучення він поширив у твітері.

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Реакція радника керівника Офісу Президента на фразу "втома від України"

Радник керівника Офісу Президента закликав забути про словосполучення "втома від України".

Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних убивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" Путіна,

– написав Подоляк.

Раніше думкою щодо цього ж вислову поділився Кулеба. За його словами, те, що зараз подається під терміном "втома від України" – це чергова маніпуляція Росії, яка повинна підкреслити буцімто меншовартість української нації. Насправді ж увага усього світу прикута до війни в нашій державі.

Путін досі хоче захопити більшу частину України

Як зазначив Подоляк в інтерв'ю 24 каналу, наразі єдине прагнення Путіна – захопити Україну. В нього немає інших варіантів.

Він вже дискредитував себе, тобто в підручниках історії про нього напишуть як про вбивцю з чіткими свідоцтвами цього. В підручниках історії буде потужна його негативна картина – в переліку кривавих диктаторів 21 століття. На думку Подоляка, це його розчаровує.

Зараз Путін настільки неадекватно сприймає світ, що для нього репутація вже не має ніякої ціни, і він вже “по-пацанськи” хоче довести, що вміє битися, додав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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