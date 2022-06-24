Про це в ефірі національного марафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він додав, що сьогодні ЄС показав, що саме він встановлює правила гри на політичній арені Європи, інформує 24 канал.

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Кулеба про чергову маніпуляцію Росії

На питання, чи справді Європа втомилася від війни в Україні, очільник МЗС ствердно відповів, щоб українці назавжди забули про таке поняття.

Яка ж втома від України? Та тут суцільне свято від України! Подивіться, голова Європейської ради твітить – вітає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, представляла висновок щодо України в жовто-блакитному костюмі. Та немає ніякої втоми від України, забудьте взагалі цей термін,

– наголосив Кулеба.

За його словами, те, що зараз подається під терміном "втома від України" – це чергова маніпуляція Росії, яка повинна підкреслити нашу буцімто меншовартість. Насправді ж – увага усього світу прикута до війни в нашій державі.

"Я завжди казав до цього, кажу це зараз і казатиму завжди: ніколи не було жодної втоми від України, немає і не буде. Це – російський наратив, щоб підкреслити нашу меншовартість про те, що від нас хтось десь утомився", – вважає він.

ЄС – це рушійна сила європейського континенту

Сьогодні завдяки Україні ЄС зумів відчути у собі силу, енергію та здатність ухвалювати історичні рішення, вважає Кулеба.

Зверніть увагу, щодо Західних Балкан, саміт завершився безрезультатно. Тобто країни ЄС між собою не домовилися,

– наголосив він.

При цьому щодо України та Молдови – країн з проблемами надзвичайної складності – лідери ЄС зуміли досягнути консенсусу. На думку міністра, це вселяє в представників союзу величезну віру у свою здатність рухати Європу вперед.

Контекст. Під час саміту ЄС, 23 червня, європейські політики схвалили історичне рішення – Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це юридичне закріплення європейського майбутнього нашої держави. Перед голосуванням очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Україні впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

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