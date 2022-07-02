На эту фразу отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Позицию украинских властей по этому словосочетанию он распространил в твиттере.

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Реакция советника руководителя Офиса Президента на фразу "усталость от Украины"

Советник руководителя Офиса Президента призвал забыть о словосочетании "усталость от Украины".

Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" Путина,

– написал Подоляк.

Ранее мнением по этому же изречению поделился Кулеба . По его словам, то, что сейчас подается под термином "усталость от Украины" – это очередная манипуляция России, которая должна подчеркнуть якобы неполноценность украинской нации. На самом же деле – внимание всего мира приковано к войне в нашем государстве.

Путин до сих пор хочет захватить большую часть Украины

Как отметил Подоляк в интервью 24 каналу , сейчас единственное стремление Путина – захватить Украину. У него нет других вариантов.

Он уже дискредитировал себя, то есть в учебниках истории о нем напишут как об убийце с четкими свидетельствами этого. В учебниках истории будет мощная его негативная картина – в списке кровавых диктаторов 21 века. По мнению Подоляка, это его разочаровывает.

Сейчас Путин настолько неадекватно воспринимает мир, что для него у репутации уже нет никакой цены, и он уже "по-пацански" хочет доказать, что умеет драться, добавил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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