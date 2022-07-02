На эту тему в эксклюзивном интервью 24 каналу высказался советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Также он рассказал о деталях операции на Змеином и объяснил, почему с Россией не стоит вести переговоры.

Первая часть интервью В России есть новая тактика, – эксклюзивное интервью с Подоляком о планах Путина и поставках оружия

Что изменится для Украины после саммитов НАТО и G7

Россия своими действиями добивается противоположного эффекта. Завершился саммит НАТО в Мадриде, фактически ставший продолжением встречи лидеров G7. Там было принято много важных решений. Что после этих саммитов изменится для Украины больше всего?

Во-первых, мне очень нравится, что мир изменился. За более 4 месяцев он понял, что Россия не является частью цивилизации. Это ключевое, и изменяет все парадигмы.

Во-вторых, понимание миром того, что Россия будет продолжать беззаконие, позволяет нам получить то же оружие гораздо быстрее и в значительно большем объеме. Почему? Потому что, в-третьих, мир понимает, что война должна закончиться только на условиях Украины.

В то же время условия Украины очень конкретные – это территориальная целостность. Мы не можем оставлять какие-либо криминальные квазиобразования, которые постоянно врут и говорят, что их якобы кто-то там бомбит.

Украина не может больше терпеть, потому что это будет постоянно приводить к определенной эскалации, и опять же – к войне. Украина должна диктовать условия правильного окончания войны.

Зачем Путин "втягивает" Сирию в войну против Украины

Очевидно, что Путину нужна была хоть какая-то видимость победы, и вот Сирия заявила, что будет признавать псевдореспублики. Украина уже в ответ на это разорвала дипломатические отношения с Сирией. Так зачем это было Путину сейчас, зачем вовлекать в это режим Асада?

Сирии, как субъекта, не существует без России, равно как и Беларуси. Вы же понимаете, что сирийская война – это та война, которую вела Россия вместе с Асадом против международной коалиции.

И поэтому сегодня, безусловно, у Асада без российской поддержки нет шансов остаться субъектом сирийской политики. Я думаю, что, во-первых, Асад, не имея никакой субъектности, просто выполняет какие-либо прихоти Путина.

Во-вторых, это не имеет никакого значения, а для Путина важна хоть какая-то медийная история вокруг ОРДЛО, правда, я не знаю, что это такое. Это просто маленький клочок территории, захваченный криминальными элементами. Этот клочок не имеет названия, там нет ничего – это просто захваченная криминалом территория Украины, то есть криминальный анклав.

Путину важно получить хотя бы какую-то "народную" поддержку . Это может быть Северная Корея, Эритрея, Сирия или Беларусь – это может быть кто угодно, кто так или иначе, зависим от России в прямом смысле этого слова.

А как насчет референдумов на оккупированных территориях

Что касается псевдореферендумов, то Россия может проводить что угодно, но это все фейковое. Они могут определять какие-то федеральные округа – это не имеет никаких юридических последствий. Мы должны деблокировать свою территорию военным путем.

Желательно было бы уничтожить максимальное количество криминальных элементов. Почему это важно, потому что они наносили вред нашим людям – убивали, избивали, создавали невозможные условия для развития нашей страны.

Лично я считаю, что нужно не просто оттеснить врага, но и нанести максимальный вред живой силе захватчика, тем криминальным элементам, которые захватили власть на временно оккупированных территориях.

Я убежден, что события будут развиваться именно так – Россия будет скулить о любых референдумах , а мы будем просто деблокировать свою территорию и тихонько уничтожать тот мусор, который сейчас разрушает наши города и села.

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Эта история просто указывает на отсутствие у россиян единой стратегии и видения, что будет с нашими оккупированными территориями. Они то заявляют о псевдореферендумах, то постоянно их переносят. О какой вообще роли и статусе идет речь?

Смотрите, Россия – это столь неинтеллектуальная территория. Они вообще не понимали, что такое Украина. Они искренне думали зайти на нашу территорию, и что их здесь встретят цветами.

Это не преувеличение, они действительно так считали, что у Украины есть симпатия к России. Это нонсенс, мы это хорошо понимаем. И любой человек, живущий в современном и реальном мире, понимает, что это ложь. Но Россия искренне в это верила.

Россияне считали, что они зайдут и все будет, как в Крыму. Что будут российские учебники, выселение определенного количества людей, и они заселят своих "головорезов" из "этнических" краев России. Они полагали, что такой сценарий у них будет по всей Украине.

Безусловно, они не готовили ни единой программу "интеграции" оккупированных у нас территорий, они надеялись забрать всю территорию Украины. И они хотели поставить свое марионеточное правительство в Киеве – это был оккупационный план "А". А "русский мир" – это прийти, убить и украсть унитаз. Это и есть концепция "русского мира".

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Когда оккупанты поняли, что принесли просто хаос и убийства, то попытались представить этот "русский мир", как реустановку памятников Ленину и развешивание советских флагов над государственными учреждениями.

Сегодня мы видим, что в Украине средний уровень жизни значительно выше, чем в России, если не учитывать Москву или Санкт-Петербург. В российской глубинке уровень жизни в десятки, а то и в сотню раз ниже украинского. То есть, оккупанты пришли к нам, чтобы принести "русский мир" и предлагать нам жить в мире, который гораздо хуже того, в котором живем мы.

У нас открытое государство, мы можем путешествовать по всему миру, у нас отличный паспорт. Мы можем делать любую карьеру, учится в европейских вузах. Наше культурное пространство открыто для всего мира. И здесь на нашу территорию заходит какой-то вурдалак и говорит, что они сейчас будут строить на нашей территории лагеря и будут убивать украинцев.

Поэтосу сгодня оккупанты растеряны, ведь не понимают, что предлагать украинцам. Что они подразумевают под понятиями "Таврический губернский округ", какой смысл нам жить.

Ведь те, кто сейчас проживает в Крыму, у них есть ограничения и поражение в правах, они не могут путешествовать по миру без того, чтобы сначала не прибыть на российскую территорию. Это изоляция, те, кто сейчас в Крыму – России не нужны. И оккупанты предлагают это еще раз в Херсоне или на Запорожье.

Путин до сих пор хочет захватить большую часть Украины

На фоне побед Украины, увеличения количества вооружения и того, как меняется отношение Запада к России, американская разведка уверяет, что Путин не отказался от своей идеи захватить большую часть Украины. Там видят три сценария развития событий. Глава американской разведки при этом отметила, что в целом картинка до сих пор нерадужная. Почему она все еще такая, несмотря на победы ВСУ?

Потому что у нас нет паритетного оружия. Как только будет более или менее паритетное количество оружия, мы существенно изменим картину на полях боя. Это ключевое.

Но я бы еще сказал о том, что, безусловно, Путин точно не отказался от того, чтобы захватить Украину. У него нет других вариантов.

Он уже дескредитировал и десакрализовал себя. Он уже будет в учебниках истории не таким, как он думал. Он не будет "собирателем российских земель", он будет банальным массовым убийцей с четкими свидетельствами этого. В учебниках история будет мощной его негативная картинка – в перечне кровавых диктаторов 21 века . Потому это его разочаровывает.

Ему уже просто безразлично. Он настолько неадекватно воспринимает мир, что для него репутация уже не имеет никакой цены, и он уже по-пацански хочет доказать, что умеет драться.

К тому же, что ему уже терять? Он пошел в ва-банк – они хотят сломать нас, чтобы диктовать всей Европе новые правила – скажут, чтобы те "тихонько сидели и делали то, что мы вам говорим". Путин хочет получить это.

Почему с Россией невозможно договориться

Путин искренне нас ненавидит. Там нет рациональности. Мы с ним не можем договориться. Все, кто думают, что мы можем подписать "Минск-3", "Минск-4", "Минск-5", то мы не можем этого сделать, потому что эти люди нас ненавидят. И они сделают все, чтобы воткнуть нам нож в спину.

Потому любой формат договоренностей с Россией, даже если мы оставим их территории, которые они контролировали до 23 февраля, это будет опять "отложенная война".

Для них слова "Украина" и "украинец" должны быть уничтожены, и тогда они будут спать спокойно. Это иррациональное сознание, они будут жить в этом постоянно – они будут реваншировать, будут пытаться постоянно нападать.

У меня вопрос к украинцам – мы хотим все время жить под давлением ракет в условиях отложенной войны? А кто тогда уедет жить в Харьков, Николаев, Запорожье, кто там будет работать?

У нас нет никакого шанса окончить войну даже так, как закончили ее в 2015 году. Мы должны оттеснить россиян со своей территории, сделать очень укрепленную границу и забыть о России на время с точки зрения любых отношений с ними, чтобы за это время развивать сильную экономику и не зависеть от России. Это наш план.

И, безусловно, Путин тоже это понимает. Он знает, что если проиграет в Украине, то он, во-первых, срочно закончит свою политическую карьеру, как и многие его соратники, а во-вторых, начнется трансформация в России. Так что у Путина патовая ситуация. Он либо нас сломает, либо проигрывает, в том числе и в своей стране.

Детали операции ВСУ на Змеином

Пока Путин хочет нас сломать, мы ломаем их и уничтожаем оккупантов на Змеином. Далее поговорим о бегстве россиян с этого острова. Известны ли какие-то новые детали этой операции?

Эту операцию должны комментировать Вооруженные Силы Украины, потому что это их победа. Это фундаментальная, продуманная и очень мощная операция руководства направления "Юг".

Это очень правильно, что мы не рисковали людьми и не захватывали остров за счет десанта, а выбили оккупантов тяжелой артиллерией. Это еще раз доказывает, что нам нужно, чтобы разблокировать наши территории.

На Змеином были уничтожены три системы ПВО "Панцири", несколько сот живой силы и много другой техники. Мне кажется, что это одна из самых успешных операций, которую мы потом будем вписывать в учебники. К тому же, победа на Змеином придает моральный дух нашей армии.

Львиная доля освобождения Змеиного стала возможной благодаря нашей гаубице "Богдана". Также Залужный поблагодарил западных партнеров за предоставленное оружие. Так решающая роль была отечественной или западной артиллерии?

Я считаю, что успех Украины – это успех Украины, нашей техники и наших людей. Но я благодарен нашим партнерам, потому что у нас физически такого количества оружия не было.

Потому что когда мы тратили много денег на комфорт и цивилизацию, Россия в то время тратила львиную долю ВВП на закупку ракет и всего остального.

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Поэтому мы благодарны нашим партнерам. Без них у нас были бы большие проблемы. Хочу сказать, что мы выстояли бы, но очень большой ценой жизней своих людей. А благодаря западному оружию мы можем минимизировать эти потери.

Но все же, прежде всего – что героические делают наши ВСУ – это делают они, и в частности используют наше оружие.

Влияет ли освобождение Змеиного на деблокаду портов

Что освобождение Змеиного меняет в вопросе деблокады наших портов?

Вопрос деблокады портов более сложный, чем просто Змеиный. Остров – это форпост, позволяющий России существенно контролировать воздушное пространство над Одессой, Николаевом, Лиманом и морем.

Но с точки зрения разблокировки портов, то об этом говорить рано. Потому что все же морские силы и флот в России мощнее нашего. Поэтому нам нужно уничтожить определенное количество, чтобы акватория Черного моря была свободной. Но я думаю, что мы это сделаем.

Россияне говорят, что бегство со Змеиного – это "жест доброй воли". Они говорят, что не будут препятствовать ООН для вывоза нашего зерна. Ожидаете ли вы здесь оживление переговорного процесса для разрешения продовольственного кризиса?

Вопрос контроля над акваторией Черного моря и вопрос вывоза зерна – это разные ситуации и переговорные процессы. Мы свои обязательства выполняем частично через сухопутный транзит зерна.

А с точки зрения контроля над акваторией, для россиян разминирование подхода к одесским портам – это было ключевое, чтобы они могли туда десантировать. Мы понимаем это.

Поэтому все эти разговоры о важности скорейшего разминирования – это был разговор о возможности России еще раз попытаться десантировать. Безусловно, они бы этого не получили.

Поэтому есть продовольственный сектор, и там идут переговоры, мы стараемся все обязательства перед миром выполнять, выискивая соответствующие маршруты, а есть вопросы безопасности, в частности, Одессы и Николаева. Для нас важнее безопасность береговой линии, чтобы россияне не смогли доставить нам еще одних хлопот с десантом.

Могут ли сейчас возобновить переговоры между Украиной и Россией

Президент Индонезии, недавно находившийся в Киеве, посетил Москву и заявил, что передал послание Зеленского Путину, и заявил о оживлении переговорного процесса. В ОП опровергли эту информацию. Но вообще сейчас переговоры актуальны?

Мне удивительно, когда вдруг какая-то страна начинает говорить о том, что надо оживить переговорный процесс. Зеленский действительно наиболее "погружен" в тему переговорного процесса, и он четко понимает, когда и какая последовательность действий должна быть.

Важно Переговоры с Россией не ко времени, – Подоляк об условиях возвращения в переговорный процесс

Это очень трудный процесс, и Украина точно понимает свои цели в этой войне и как к ним идти. Сегодня переговорный процесс не ко времени, он на паузе. Почему? Потому что у России еще какое-то осознание того, что может нанести нам военное поражение.

Поэтому, чтобы мы вышли на переговорный процесс, нужно нанести военное поражение России. После этого наши переговорные позиции будут существенно усилены, и президент позволит нам вести переговоры дальше.

Я считаю, что сегодня переговоры, если они могут начаться после тактического поражения России на поле боя, должны идти на условиях Украины, а не на условиях России. А в Кремле заявляют, что хотят ультимативно вынудить Украину выполнить их требования. А вести переговоры с не совсем адекватным сообществом нет смысла.