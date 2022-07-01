Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала. Он отметил, что его удивляют заявления некоторых стран о необходимости "оживить переговоры".

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Президент четко понимает, когда должны быть переговоры

Зеленский – человек, наиболее погруженный как в тему войны, так и в переговорный процесс. Он ясно понимает, какова должна быть последовательность действий. Не надо приезжать на 2 – 3 дня сюда и думать, что здесь – такие странные ребята, что не понимают, что делать,

– сказал Подоляк.

Советник председателя ОП отметил: этот процесс очень сложный, а Украина точно понимает свои цели в этой войне. Что касается переговоров, то их поставили на паузу, ведь они по состоянию на сегодняшний день – не ко времени. В Москве еще считают, что могут нанести Киеву тактическое поражение.

Для того, чтобы вернуться в нормальный переговорный процесс, Украине нужно победить Россию на поле боя. После этого позиции украинской стороны на переговорах будут существенно усилены.

Важно! Подоляк подчеркнул, что переговоры должны проходить на условиях Украины. От представителей оккупантов слышны только ультимативные требования.

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Переговоры между Россией и Украиной: последние новости

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, война России в Украине завершится переговорами. Обязанность Альянса обеспечить Киеву максимально сильную позицию.

Прежде всего, речь идет о военной, экономической и дипломатической помощи.

Глава правительства Британии Борис Джонсон считает, что Владимир Путин сейчас не воспринимает серьезно переговоры с украинскими властями.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что переговоры возобновятся после успешных контрнаступлений ВСУ.

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