Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала. Он отметил, что его удивляют заявления некоторых стран о необходимости "оживить переговоры".
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Президент четко понимает, когда должны быть переговоры
Зеленский – человек, наиболее погруженный как в тему войны, так и в переговорный процесс. Он ясно понимает, какова должна быть последовательность действий. Не надо приезжать на 2 – 3 дня сюда и думать, что здесь – такие странные ребята, что не понимают, что делать,
– сказал Подоляк.
Советник председателя ОП отметил: этот процесс очень сложный, а Украина точно понимает свои цели в этой войне. Что касается переговоров, то их поставили на паузу, ведь они по состоянию на сегодняшний день – не ко времени. В Москве еще считают, что могут нанести Киеву тактическое поражение.
Для того, чтобы вернуться в нормальный переговорный процесс, Украине нужно победить Россию на поле боя. После этого позиции украинской стороны на переговорах будут существенно усилены.
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Переговоры между Россией и Украиной: последние новости
- По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, война России в Украине завершится переговорами. Обязанность Альянса обеспечить Киеву максимально сильную позицию.
- Прежде всего, речь идет о военной, экономической и дипломатической помощи.
- Глава правительства Британии Борис Джонсон считает, что Владимир Путин сейчас не воспринимает серьезно переговоры с украинскими властями.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что переговоры возобновятся после успешных контрнаступлений ВСУ.
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